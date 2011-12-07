Смертность за пять месяцев этого года в Татарстане выросла на 12,1%

За первые пять месяцев текущего года скончался 20 961 татарстанец. Это на 12,1% больше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте Росстата.

По данным ведомства, в конце этой весны в республике скончались 4 036 человек, из них от коронавируса умер 271 татарстанец. При этом вирус удалось идентифицировать только в 49 случаях. В остальных — он лишь предполагается в качестве основной причины смерти.

Однако, несмотря на повышение смертности, в Татарстане также повысилась и рождаемость. За май 2021 года на свет появились 3 266 младенцев. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.