Этим вечером в Татарстане ожидается гроза

Гидрометцентра РТ предупредил о надвигающейся в республику грозе.

В сообщении синоптиков сказано, что с вечера 12 на 13 августа в Татарстане ожидается небольшой и умеренный дождь, днем в отдельных районах с грозой.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 3-8 м/с. Локально будут кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе до 18 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +19... +24.