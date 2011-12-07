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Минниханов: Мало построить новое здание. Надо наполнить эти клубы жизнью, содержанием

Президент Татарстана посетил Тетюшский район.

Рустам Миннизанов посетил отремонтированный Киртелинский сельский Дом культуры во время визита в Тетюшский район, сообщает пресс-служба главы республики.

«Мало построить новое здание. Надо наполнить эти клубы жизнью, содержанием. Они должны стать точкой притяжения людей, способствовать сохранению культуры», — отметил глава РТ.

Здание Дома культуры было построено в 1972 году, в 2020 году оно вошло в программу капремонта объектов культурного назначения. 

КВ
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