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В Иннополисе запустили первый в России дронопорт

С помощью него можно просмотреть городскую среду.

В Иннополисе запустили первый в России автономный дронопорт. При помощи него можно просмотреть состояние городской среды, а также проконтролировать ход строительства двух новых технопарков. 

У дронов предусмотрена технология «цифровых двойников», которая делает их нескольких снимков трехмерные модели объекта. Также разработка доступна для строительства, горнодобывающей отрасли, мониторинга ЛЭП или городской среды, ЖКХ, экомониторинга. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели беспилотники для фиксации нарушений ПДД. 

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