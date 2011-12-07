В Иннополисе запустили первый в России дронопорт

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В Иннополисе запустили первый в России автономный дронопорт. При помощи него можно просмотреть состояние городской среды, а также проконтролировать ход строительства двух новых технопарков.
У дронов предусмотрена технология «цифровых двойников», которая делает их нескольких снимков трехмерные модели объекта. Также разработка доступна для строительства, горнодобывающей отрасли, мониторинга ЛЭП или городской среды, ЖКХ, экомониторинга.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели беспилотники для фиксации нарушений ПДД.