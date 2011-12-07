В Татарстане плюс 35 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Один случай завозной, 34 — контактные. Четверо — госпитализированы, 31 — лечатся на дому», — уточнили в штабе.

Среди новых заболевших двое несовершеннолетних, троим — от 18 до 30 лет, 17-ти — от 30 до 50 лет, девяти — от 50 до 60 лет, троим — от 60 до 70 лет, одному — от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших выявлено в Казани — 19 человек, четверо — в Буинском районе, по два заболевших — в Арском и Нурлатском районах, по одному — в Набережных Челнах, Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском и Нижнекамском районах.

По данным на 10 октября, в Татарстане зарегистрировано 7 515 случаев заражения коронавирусом, из них 6 369 — выздоровели (+7 за сутки), 85 — скончались.