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В Татарстане на 4 популярных остановках электричек построят 4 надземных перехода

Все объекты оборудуют световой и звуковой сигнализацией, освещением, оснастят ограждением и знаками безопасности. Настил будет сделан из антискользящего резинокордового материала.

В этом году в Татарстане построят 4 новых пешеходных надземных перехода через железнодорожные пути. Это будут современные одноуровневые переходы. Их возведут на наиболее интенсивных участках движения поездов: переходы построят на станциях Лагерная, Восстание, Ометьево и о.п. 774 км, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. 

Все объекты оборудуют световой и звуковой сигнализацией, освещением, оснастят ограждением и знаками безопасности. Настил будет сделан из антискользящего резинокордового материала.  

Кроме того, в рамках программы по предупреждению случаев травмирования граждан на объектах транспортной инфраструктуры планируется также устройство ограждения вдоль железнодорожного полотна на перегоне Ометьево-Дербышки.  

КВ
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