Из-за коронавируса журналистам запретили посещать заседания судов Татарстана

Из-за угрозы распространения коронавируса журналистов перестали впускать на заседания в суды Татарстана. Об этом передает ИА «Татар-информ».

В пресс-службе Верховного суда РТ отметили, что работа с журналистами не прекращается, но пока взаимодействие будет проходить в дистанционном формате. А потому пропускать в здание суда никого не положено. Даже самих участников процесса, если у них с собой нет масок и перчаток. Такое решение было принято в связи с мерами предосторожности и снижением риска распространения коронавируса.

Однако, при соблюдении всех санитарных норм и правил, журналистам еще разрешается посещать Арбитражный суд республики.