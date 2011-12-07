Туристические компании могут начать работу при соблюдении профилактических санитарных норм, сообщается на официальном сайте Госкомитета по туризму РТ.

Что касается гостиниц, то они продолжают работу в плановом порядке. Проводить массовые мероприятия в отелях и гостиничных комплексах запрещается. Рестораны при отелях по-прежнему работают в режиме доставки приготовленной пищи непосредственно в номера.

Возможность бронировать места, принимать и размещать людей в санаторно-курортных организациях приостановлена. За исключением тех, кто находится в командировке по служебным вопросам. Принимающим их гостиницам и комплексам рекомендуется создать условия для самоизоляции гостей и соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий до самого отъезда.

«Проведение массовых, просветительских мероприятий, в том числе и на открытом воздухе, в настоящее время на территории Республики Татарстан не допускается» — также напоминают в ведомстве.