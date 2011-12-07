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УФАС РТ отреагировало на жалобы татарстанцев о завышении цен на маски и перчатки

В ведомстве сообщили, что цена на перчатки не регулируется государством.

В Управление федеральной антимонопольной службы Татарстана поступают сообщения о завышении цен на средства индивидуальной защиты, передает пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы, по состоянию на 12 мая в управление поступило 36 обращений граждан на рост цен и дефицит изделий у розничных продавцов. Там пояснили, что хозяйствующие субъекты имеют право сами устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от спроса и предложения, государством это не регулируется.

Сейчас в республике принимаются решения о пополнении запаса медицинских масок с возможностью их реализации по доступной цене. 

КВ
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