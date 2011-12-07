К новому учебному году в Челнах заработают три детских сада

К новому учебному году в Набережных Челнах заработают три детских сада. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Ход строительных работ оценил мэр автограда Наиль Магдеев. По его словам, во второй половине июня сдать в эксплуатацию планируют детсад в 69 микрорайоне города. Также учреждения более чем на 200 мест появятся в 34 комплексе и микрорайоне «Притяжение». На их строительство, которое осуществляется по программе «Демография», выделили 813 млн рублей.

Всего за годы ее реализации в Челнах было построено 20 новых детсадов на общую сумму в размере более 3,5 млрд рублей. Сейчас в городе работают 129 детсадов.

«Ставим задачу перед строителями детсады вводить к началу учебного года, не позже 1 сентября», — сказал Магдеев.

Кроме того, в текущем году в Челнах заработают две школы — одна по проекту «Адымнар» на проспекте Чулман, а другая школа на 1224 места на проспекте Фоменко в Замелекесье.