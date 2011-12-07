В Татарстане планируют отремонтировать более 1 тыс. многоквартирных домов в муниципалитетах

В Татарстане планируют отремонтировать 1 064 многоквартирных дома в 41 муниципалитете республики (кроме Алексеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов). Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов в ходе онлайн-совещания с муниципалитетами и премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

На данные средства выделят более 6,6 млрд рублей.

Замминистра также доложил о ходе капремонта объектов школьного и дошкольного образования. Так, в 34 школах еще ведутся ремонтные работы, в двух завершены. Также в процессе капремонта находятся три коррекционные школы. В 84 детских садах также продолжается ремонт, три объекта готовы.

Кроме того, в процессе ремонта находятся 21 спортивный объект и шесть детских оздоровительных лагеря. Планируется отремонтировать восемь медучреждений, уточнил Фролов.