На «Оздоровление Волги» Татарстан получит дополнительное финансирование в 645 млн рублей

Татарстан получит дополнительное финансирование на строительство объектов для очистки загрязненных сточных вод Волги. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На официальном сайте Кабмина РФ появилось распоряжение о перераспределении субсидий на проект «Оздоровление Волги», реализуемый в рамках национального проекта «Экология».

Так, дополнительное финансирование на строительство объектов для очистки загрязненных сточных вод Волги получит Татарстан, Московская, Нижегородская и Саратовская области

В республику на данную программу уже направили 4,5 млрд рублей. Сообщается, что в эту сумму входят также работа по рекультивация иловых площадок в Казани и демонтаж трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище.