На пост президента РТ в этом году претендует пять человек

В Татарстане завершился прием документов для выдвижения на пост руководителя республики. В этом году на данную должность претендует пять человек, передает ЦИК РТ.

Сообщается, что все кандидаты выдвигались только политическими партиями. Самовыдвижение законодательством не предусмотрено.

Так, на должность главы Татарстана вновь баллотируется действующий президент РТ Рустам Минниханов от партии «Единая Россия», Альмир Михеев от «Справедливой России», Альфред Валиев от регионального отделения партии «Коммунисты России», Владимир Сурчилов от «ЛДПР» и Олег Коробченко от «Партии Роста»

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, что сейчас происходит процесс сбора подписей, где каждый кандидат должен набрать 387 голосов от депутатов муниципальных образований республики.

Выборы Президента Республики Татарстан состоятся 13 сентября 2020 года.