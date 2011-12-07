В Татарстане выявили 32 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 5 человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

В Казани выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом, в Набережных Челнах, Атнинском и Зеленодольском районах — по три случая заболевания коронавирусом, в Верхнеуслонском, Заинском, Лаишевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Черемшанском районах — по одному случаю заболевания коронавирусом.

Всего на 13 июля в Татарстане зарегистрировано 5029 случаев COVID-19.

В России количество заболевших COVID-19 увеличилось до 733 699 человек (+6 537), их них выздоровели — 504 021 человек (+2 960), скончались — 11 439 человек (+104).