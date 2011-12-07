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Врачи РТ подтвердили еще 51 случай заболевания COVID-19

Всего выздоровело 21 727 пациентов, в том числе 59 за последние сутки.

В Татарстане по состоянию на 13 августа текущего года зарегистрировано 24 583 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 51 новый случай. Всего выздоровело 21 727 пациентов, в том числе 59 за последние сутки. Скончалось за время в республике от этого диагноза 647 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

 

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