Новым руководителем ДОСААФ РТ стал экс-зампрокурора РТ Сергей Старостин

Первый заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Совета РОГО ДОСААФ РТ Рустам Нигматуллин представил нового руководителя ДОСААФ РТ. Им стал экс-зампрокурора РТ Сергей Старостин.

Президиуму республиканского совета организации еще предстоит утвердить его кандидатуру. Туда входят представители республиканских ведомств и учреждений.

Сергей Старостин родился в Казани, окончил юрфак КГУ. В 1992 году Старостин вступил в должность помощника прокурора Ленинского района Казани. Последние четыре года был первым заместителем прокурора республики.

Указ об освобождении с должности Сергея Старостина 31 августа подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в возрасте 58 лет скоропостижно скончался глава ДОСААФ Татарстана Дамир Динниулов.