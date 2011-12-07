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Новым руководителем ДОСААФ РТ стал экс-зампрокурора РТ Сергей Старостин

Его кандидатуру еще должен утвердить президиум республиканского совета организации.

Первый заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Совета РОГО ДОСААФ РТ Рустам Нигматуллин представил нового руководителя ДОСААФ РТ. Им стал экс-зампрокурора РТ Сергей Старостин. 

Президиуму республиканского совета организации еще предстоит утвердить его кандидатуру. Туда входят представители республиканских ведомств и учреждений. 

Сергей Старостин родился в Казани, окончил юрфак КГУ. В 1992 году Старостин вступил в должность помощника прокурора Ленинского района Казани. Последние четыре года был первым заместителем прокурора республики.

Указ об освобождении с должности Сергея Старостина 31 августа подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в возрасте 58 лет скоропостижно скончался глава ДОСААФ Татарстана Дамир Динниулов.

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