В аэропорту «Казань» открыли избирательный участок

В аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая открыт временный избирательный участок № 2828. Граждане, находящиеся вне мест своего жительства, а также работники аэропорта, смогут проголосовать в терминале № 1 на 3 этаже здания. Свой голос можно будет отдать с 17 по 19 сентября.

Любой избиратель, достигший совершеннолетия и успевший оформить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения до 13 сентября, имеет право проголосовать на участке.

Все антиковидные меры на участке соблюдены. Бюллетени будут выдаваться по предъявлению паспорта или документа, его заменяющего.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан заканчивается прием заявлений о голосовании по месту жительства. Заявки по технологии «Мобильный избиратель» подали свыше 14 тыс. человек.