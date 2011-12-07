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В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс «Инженер года-2021»

Конкурс пройдет в два этапа: очный и заочный.

В Татарстане продолжается прием заявок на республиканский конкурс «Инженер года-2021». Конкурс пройдет при поддержке Президента РТ Рустами Минниханова.  

Всего в конкурсе предусмотрено три общих номинации: «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива», «Опыт, достижения, компетентность». 

Что касается Татарстана, здесь конкурс делится еще на 12 номинаций в разрезе отраслей экономики республики: машиностроение, энергетика, нефтяная и газовая промышленность, пищевая и т. д. (полный список можно посмотреть по ссылке). 

Конкурс пройдет в два этапа: очный и заочный. На заочном этапе эксперты будут рассматривать заявки для принятия в очный этап. Прошедшие в очный этап участники примут отправятся на двухдневный семинар, где пройдут лекции, мастер-классы, а в конце участники будут защищать свои работы перед комиссией. 

В конкурсе примут участие как выпускники ВУЗов, так и опытные инженеры старше 35 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 20 сентября. Ознакомиться с подробной информацией можно здесь.

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