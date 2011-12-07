Работы по развитию сельских территорий в Татарстане выполнены на 78%. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Известно, что на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» республике в 2020 году выделили 2 млрд 168 млн рублей. Проекты по обустройству площадок под жилищное строительство выполнены на 95%. Завершить работы планируют в ноябре этого года.

Сейчас рабочие проводят реконструкцию 15 км автодорог (6 объектов), процесс завершен на 91%.

Также для улучшения жилищных условий 126 семей Татарстана завершены работы по строительству 8,2 тыс. кв. метров жилья.