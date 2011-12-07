Татарстан остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19.

Исходя из озвученной статистики оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, темп прироста за сутки в Татарстане составил 0,8%.

Такой же коэффициент зарегистрировали в Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Нижегородской, Пензенсской, Иркутской, Красноярсской, Ставропольской, Алтайской и Свердловской областях.

В Тыве, Марий Эл, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах прирост за сутки составил 0,6%, это самый низкий показатель по всей России.

А посередине с отметкой в 0,7% расположились Ямало-Ненецкий и Еврейская АО, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Мордовия, Дагестан, Оренбургская Новосибирская, Кемеровская и Магаданская области.