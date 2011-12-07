Коллективный иммунитет к COVID-19 в Татарстане может быть сформирован к маю

— Вакцинация — это самый эффективный способ предотвращения распространения инфекционных заболеваний, инвалидизации и смертности. Так, мир победил натуральную оспу только благодаря вакцинации, — напомнила глава Роспотребнадзора.

Сегодня в России разработаны две вакцины от COVID — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первая уже поступила в гражданский оборот, а вторая пока направлена лишь в 20 регионов страны для вакцинации граждан, проживающих в удаленных районах. Почему именно она? Так как требует более мягких условий хранения: температуры +2…+8 градусов, тогда как «Спутник V» хранится в особых условиях при -18.

Патяшина заверила, что обе вакцины эффективны и безопасны, хотя по своей структуре отличаются. «Спутник V» — векторная вакцина, где генетический материал вируса доставляется в клетку через аденовирус. «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина.

— Живой вирус для производства вакцин не используется. Заболеть новой коронавирусной инфекцией от прививки невозможно. Ни теоретически, ни практически, — сказала глава ведомства.

С 16 декабря прошлого года вакцинация против коронавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок в категорию прививок по эпидемическим показаниям. Любой желающий может хоть сегодня обратиться к участковому врачу, записаться и сделать прививку. Вакцинация является добровольной, бесплатной. Государство гарантирует качество и безопасность вакцинации.

— Она не гарантирует стопроцентную защиту от заболевания, но в случае болезни человек переносит ее в легкой форме или бессимптомно. Тяжелых форм, осложнений, летальных исходов точно не будет. Организм после вакцинации готов к встрече с вирусом, вирус ему уже знаком, и в ответ на новую встречу начинают вырабатываться антитела, — предупредила Патяшина.

Иммунитет формируется через две-три недели после второй прививки. В период вакцинации следует соблюдать меры предосторожности от заражения COVID-19, не переохлаждаться. У вакцинированного человека обязанность носить маску сохраняется. По текущим данным, иммунитет сохраняется как минимум в течение 6 — 8 месяцев после вакцинирования.

Однако у прививки есть противопоказания: к постоянным относятся тяжелые аллергические заболевания, злокачественные образования, первичный иммунодефицит, беременность и период грудного вскармливания. Временными являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и недомогание. В этом случае привиться можно спустя месяц после выздоровления.

Всего на сегодняшний день в Татарстан поступило 12,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» из двух компонентов, а до конца февраля республика получит 190,5 тысячи доз.