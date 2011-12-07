Минсельхоз РТ: Работы по лесовосстановлению в 2021 году выполнят на площади 3,8 тыс. га

Сотрудниками Минсельхоза РТ в текущем году планируется выполнить работы лесовосстановлению на площади 3,8 тыс. га.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология» будет выполнена посадка лесных культур на площади 1,4 тыс. га, мероприятия по естественному лесовосстановлению – на 2,3 тыс. га, комбинированному лесовосстановлению – 4 га и лесоразведению – 104 га.

А работы по агротехническому уходу за лесными культурами будут произведены на площади 14,3 тыс. га, их дополнению в весенний и осенний периоды – на 4,2 тыс. га.