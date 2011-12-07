Марат Зяббаров: Эффективность молочного и мясного животноводства невозможно обеспечить без кормоцентров

О внедрении в Татарстане кормовых центров рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Эффективность молочного и мясного животноводства невозможно обеспечить без кормоцентров. В республике функционируют 13 современных стационарных комроцентров. Оснащенные программными продуктами

кормоцеха позволяют приготовить полнорационные, сбалансированные микроэлементами корма, за счет чего улучшается поедаемость, увеличивается продуктивность животноводства», — доложил Марат Зяббаров о преимуществе новшества.

Глава Минсельхозпрода РТ привел пример агрофирмы «Кармалы» Нижнекамского района, где внедрение кормоцентра позволило экономить до 16 млн. рублей в год за счет экономии кормов, высвобождения техники и получить прирост молока — 400 тн, мяса — 111 тн. Срок окупаемости кормоцентра составил всего 3 месяца.

«Татарстан — молочная республика, для дальнейшего роста необходимо повсеместно внедрять кормоцентры. Ими должны быть укомплектованы новые строящиеся 20 молочных комплексов на 27 тыс. голов», — отметил Марат Зяббаров.