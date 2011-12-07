Прошлое российских дворов: как в разные времена заботились об их благоустройстве

Первые городские дворы

В начале лекции историк архитектуры вспомнил картину Василия Поленова «Московский дворик». Она была написана в 70-е годы XIX века и отображает классический двор того времени. Будучи приусадебной территорией, он был частным по своей сути: закрытым, очень персональным, личным пространством.

Развитие страны в конце XIX века, а вместе с тем рост уездных и губернских городов обусловили собой приток в них населения. Если раньше горожанам и приезжим приходилось снимать комнаты или углы в усадьбах, то теперь им предлагалось специально возведенное арендное жилье - доходные дома. По сути, с их строительством и возникают внутренние кварталы и открытое пространство домов. Правда, тогда оно несло лишь транзитную и хозяйственную функции.

Дворы доходных домов, выражаясь современным языком, бизнес-класса, охранялись, а вот те, что победнее, были не самым приятным местом как с позиции эстетики, так и с точки зрения безопасности. На небольших площадях жильцы разве что могли посадить дерево, а до прочих вопросов благоустройства дело обычно не доходило.

Вырваться из дворов-колодцев

Дороговизна земли, особенно в крупных городах империи, вынуждала домовладельцев идти на ухищрения в погоне за прибылью. Так, в городских ландшафтах появляются дома с малым внутренним пространством, именуемым колодцем. Прежде дома в Санкт-Петербурге не превышали 4 - 5 этажей в высоту, а внутреннее пространство дворов было достаточно большим. А с началом ХХ века они стали расти ввысь и затемнять городские улицы.

- В Санкт-Петербурге хотя бы существовало ограничение на высотность строительства, а в Москве такого и вовсе не было, - поясняет Денис Ромодин.

От улицы доходный дом отделяла арка с воротами - пространство ограждалось от общественности. Контролировал эту территорию, как правило, дворник. Сюда же завозились дрова (отопление-то было печным), а также заезжал ассенизационный обоз и другие хозяйственные службы. И дворник при этом был довольно важной фигурой.

- До конца 1950-х годов дворники во многих городах выполняли не только хозяйственную, но и административную функцию. Они следили за порядком, знали всех жильцов на своем участке и в какой-то мере несли функцию участковых, - рассказывает лектор.

Тем не менее новый век принес с собой осознание необходимости изменить структуру застройки: появляются проекты по строительству комплексного жилья. Одним из таких примеров стал «Гаванский (ударение на первый слог. - Прим. ред.) рабочий городок», возведенный в стиле модерн за 1904 - 1908 годы в столице империи Санкт-Петербурге. Здесь архитекторы несколько отошли от квартальной застройки: отдельно расставленные корпуса, между которыми появляются благоустроенные дворы с дорожками, ландшафтным озеленением.

Постепенно новые архитектурные веяния прорываются в Российскую империю из Германии и Австро-Венгрии. Они принесли с собой палисад и курдонер - ограниченный главным корпусом и боковыми флигелями двор перед зданием. В 1910-х годах в столице становится популярной П-образная застройка. И подход к таким территориям тоже меняется: появляется запрос на благоустройство, озеленение.

Советская власть приходит и во двор

Приход к власти большевиков в России принес с собой жилищный передел - начинается эпоха коммунальных квартир и уплотнения. Вместе с коммуналками во дворах начинается своеобразная анархия: собственником зданий становится государство, возложившее функции контроля за ними на местные муниципалитеты. Местным властям далеко не до дворов - тут бы наладить подачу воды, подлатать канализацию и обеспечить бесперебойную подачу электричества в условиях Гражданской войны и разрухи. Новая эпоха принесла с собой и смену пейзажа, ведь жильцы начинают по-своему использовать дворовое пространство - сушат там белье, хранят дрова.

- Во многих городах складывается понятие дворика, где двор - это общность. В крупных населенных пунктах можно говорить, что она просуществовала до 1960 - 70-х годов. Двор - внутренняя территория, собственная административная единица, граница малой родины. Дворовая жизнь сформировала целую культуру, - рассказывает исследователь.

Вместе с тем во дворах появляется и детская субкультура. Если раньше ребятишки выходили на улицу только с родителями или гувернерами, то с 1920-х годов они предоставлены сами себе, вместе с чем формируются дворовые игры.

Рост городов требовал строительства жилья, и новая советская архитектура принесла с собой благоустроенные дворы. В первую очередь они обустраивались в садово-парковом ключе - нужна была рекреационная зона с солнечными площадками. Такие территории не работали для нужд населения, а были просто архитектурно-ландшафтной составляющей домов. Впрочем, до благоустройства доходило не везде, чаще дворовые территории уходили под хозяйственные постройки, несмотря на красочные планы архитекторов.

В 1930-е годы благоустройство не ограничивается только озеленением, кроме этого начинается возведение фонтанов, малых архитектурных форм в духе актуального в то время в искусстве метода социалистического реализма. Другое дело, что возводились они чаще всего из гипса, а поэтому спустя некоторое время приказывали долго жить. Облагораживание территорий происходило не везде: спешно возведенные бараки или соцгородки могли десятилетиями оставаться даже без хороших дорог, что уж говорить о прочей эстетике и удобстве.

Новая эпоха градостроения

Послевоенные советские города перешли к благоустройству дворов в том числе через механизм субботников и ответственность самих жильцов. Неравнодушные горожане высаживают в палисадниках цветы и даже провоцируют своеобразное соревнование между собой: например, у кого их больше возле дома. В 1950-е годы перестают закрывать дворы, теперь заходить туда можно свободно, и дворники теряют свой исторический статус, превращаясь в звено жизни коммунального хозяйства.

Новшеством послевоенной эпохи становятся первые полноценные детские площадки с песочницами, горками, качелями. Одновременно появляется культура дворового досуга. За столиками собираются жильцы, чтобы сыграть партию в шахматы или домино.

В истории домостроения Страны Советов знаковым стал период конца 1950-х - начала 1960-х годов, когда произошел переход к строительству дешевого массового жилья. Появляется понятие микрорайонов: первые образцовые кварталы возвели в Москве (известный 9-й квартал Новых Черемушек) и Ленинграде. И здесь действительно было на что посмотреть: зеленое благоустроенное пространство, освобожденное от автомобилей. В эти же годы элементами благоустройства дворов становятся карусели, качели, горки для детей.

Но все же советская власть, как и в 1920-е годы, гналась за форсированным вводом жилья в эксплуатацию. И зачастую благоустройство отставало. Новоселы въезжали в только что возведенные дома, вокруг которых были поля песка и перекопанной земли. Жильцы не унывали и инициативно переходили к самостоятельному благоустройству территорий. Например, сажали деревья, устанавливали лавочки.

Вот только эти посадки за десятки лет превращались в неухоженные заросли, а сажали тогда нередко дешевые «мусорные» деревья - ясень, американский клен. Уже через полвека они становятся очень ломкими, а их густая листва затемняет окна на высоту в несколько этажей.

Рубеж ХХ - ХХI веков принес во дворы новые беды. Одна из них - засилье автомобилей, ведь парковочные места рассчитывались по нормативам советского времени и уже исчерпали свой ресурс. Решение этой проблемы Денис Ромодин видит в форме организации карманов на специальной бетонной сетке, где прорастает зелень. Другая проблема: хаотичное благоустройство, когда жильцы выносят во двор старые мягкие игрушки, создают малые архитектурные формы из вторсырья, что создает эффект захламления.

В конце лекции Денис Ромодин подчеркнул, что в благоустройстве важно совместное участие жильцов, их самоорганизация.

- Не нужно смотреть на благоустройство пассивно, следует приобщаться к этому процессу. Например, мы нашим двором всегда выходим на субботник, сами покупаем краску. У каждого есть свои обязанности: озеленение палисадника, покраска скамеек и так далее, и дети в эту работу тоже вовлечены, - поделился опытом лектор.