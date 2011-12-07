Самоизоляция: что разрешили в Татарстане

Самоизоляция по-новому

С 12 мая самоизоляция перестала носить обязательный характер, однако горожанам по- прежнему не рекомендуют покидать жилище без серьезной необходимости. Так, теперь татарстанцам нет нужды оформлять цифровой пропуск или иметь при себе справку с работы, чтобы выйти из дома.

Также разрешено покидать место пребывания гражданам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания, для них самоизоляция носит рекомендательный характер. Пожилым людям разрешено выходить за покупками, выбрасывать мусор, выгуливать домашних животных, отправиться на работу, обратиться за медицинской помощью или поехать на дачу.

При этом в Татарстане обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах, в частности в общественном транспорте, включая такси, и магазинах, также жителям республики напоминают о необходимости сохранения между людьми социальной дистанции. Выполнение этого требования проверяется сотрудниками правоохранительных органов, регулярно проводящими рейды по всей республике на улицах и в магазинах, также инспекторы ГИБДД для проверки останавливают общественный транспорт.

Под запретом осталась работа развлекательных заведений, кафе и ресторанов, нельзя проводить массовые мероприятия, в том числе и на открытом воздухе.

Возобновили работу магазины непродовольственных товаров и сфера услуг, пусть и с некоторыми ограничениями. Так, разрешается работа в помещениях, не превышающих площадь 400 квадратных метров и имеющих отдельный вход с улицы. Кроме того, помимо аптек разрешена круглосуточная деятельность автозаправок.

В загсах вновь проводятся торжественные церемонии бракосочетания, пусть и с ограничением не более 10 участников церемонии.

По-прежнему остаются под запретом межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением перевозок по регулярным маршрутам.

Казанцы радуются солнцу и нарушают режим

Смягчение режима самоизоляции совпало с погожими майскими деньками. Одним из действующих ограничений остается запрет на нахождение граждан на детских игровых и спортивных площадках, в том числе во дворе дома. Исключение делается только для работников, обслуживающих их. Впрочем, как показала практика, это требование большинство казанцев попросту игнорирует.

Побывав в трех популярных парках: «Крылья Советов», парк у ДК химиков и «Черное озеро», а также на пляже у Молодежного центра, корреспонденты «КВ» обнаружили одну и ту же картину. На игровых и спортивных площадках горожане гуляли вместе с детьми и животными.

На вопрос, знают ли они, что нарушают требования самоизоляции, некоторые отвечали, что устали сидеть с детьми дома, а погода располагала выйти на прогулку. Другие признавались, что не знали об ограничениях.

— С завтрашнего дня дети снова будут ходить в детский сад, а я вернусь на работу, — поделился один из посетителей парка «Крылья Советов» Артемий. — На игровой площадке осторожничаем, я не разрешаю сыновьям играть с другими детьми.

— Сил никаких нет в четырех стенах сидеть с ребенком, — призналась молодая мама Карина. — У меня сын уже больше месяца кроме нас с мужем практически никого не видел. А тут и погода наконец хорошая, хочется погулять в парке.

Впрочем, следует отметить, что площадки не были ограждены, также на них отсутствовали предупреждающие таблички. Сотрудников полиции корреспонденты повстречали только в парке «Черное озеро».

В общественном транспорте редко встретишь человека без маски, а кондукторы постоянно предупреждают пассажиров о возможных рейдах полиции. А вот перчатки казанцы носят очень и очень неохотно. В салонах автобусов и троллейбусах от силы каждый третий носит на руках защиту.

— У меня в перчатках потеют руки, начинается раздражение кожи, — объяснила отсутствие перчаток пассажирка автобуса Айгуль.

В магазинах ситуация обстоит схожим образом — практически все посетители носят маски, но меньше половины из них также носит перчатки. В магазинах, опасающихся штрафов, нередко отказываются обслуживать таких покупателей, однако справедливости ради приходится признать, что таковых меньшинство.

В то же время индекс самоизоляции в Казани, согласно сервису Яндекс, остается очень низким. Так, накануне в полдень он составлял лишь 1,2 балла из 5 возможных.