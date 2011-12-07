Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Зеленодольске жителям города бесплатно раздали защитные маски

С 12 мая на территории республики введен масочный режим.

В Зеленодольске жителям города бесплатно раздали маски, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Раздача масок проводилась в рамках акции «Маска здоровья», инициированная руководителем района Михаилом Афанасьевым. Волонтеры раздавали маски на шести площадках города.

«Желающих их получить было очень много. В одни руки давали не более двух, чтобы всем хватило. Жители с большой благодарностью принимали средства защиты», — поделились волонтеры.

Напомним, с 12 мая в республике введено обязательное ношение масок и перчаток. Отсутствие индивидуальных средств защиты влечет за собой административную ответственность.

КВ
Лента новостей