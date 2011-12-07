В Зеленодольске жителям города бесплатно раздали защитные маски

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В Зеленодольске жителям города бесплатно раздали маски, сообщили в пресс-службе исполкома города.
Раздача масок проводилась в рамках акции «Маска здоровья», инициированная руководителем района Михаилом Афанасьевым. Волонтеры раздавали маски на шести площадках города.
«Желающих их получить было очень много. В одни руки давали не более двух, чтобы всем хватило. Жители с большой благодарностью принимали средства защиты», — поделились волонтеры.
Напомним, с 12 мая в республике введено обязательное ношение масок и перчаток. Отсутствие индивидуальных средств защиты влечет за собой административную ответственность.