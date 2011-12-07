За 2020 год в системе «Народный контроль» зарегистрировано уже почти 40 тыс. заявок

Заместитель главы Минцифры РТ Радик Гисмятов сообщил, что за 2020 год в системе «Народный контроль» зарегистрировано около 40 тыс. заявок. 60% из них направлено женщинами, передает ИА «Татар-информ».

Известно, что система «Народный контроль» пользуется спросом уже на протяжении восьми лет. При чем чаще всего у жителей республики в возрасте от 25 до 44 лет, где 60% жалоб поступает от женщин. Самыми востребованными за этот период стали категории благоустройства территории, услуги ЖКХ, а также предотвращение распространения коронавируса.

На онлайн-брифинге в Кабинете министров РТ Гисмятов отметил, что за первое полугодие 2020-го было опубликовано около 39 тыс. заявок и 27 тыс. комментариев к ним. Кроме того, замминистра упомянул о том, что татарстанцы поддержали заявки друг друга 79 тыс. раз.