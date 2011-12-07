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В РТ зафиксировано еще 30 новых случаев заражения COVID-19

Среди выздоровевших 4 833 человека. 

В Татарстане по состоянию на 14 августа текущего года зарегистрировано 6 018 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 30 новых случаев. На данный момент 4 татарстанца доставили в больницу, остальные 26 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 833 человека, 36 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19, двое из Лаишевского и по одному из Альметьевского, Актанышского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Зеленодольского и Нурлатского районов. 

КВ
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