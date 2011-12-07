Правила плавания на маломерных судах пора ужесточать

Такую неутешительную статистику на брифинге в Доме Правительства РТ озвучил Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Чуть более полусотни, а именно 54 человека, лишились жизни, купаясь в необорудованных под эти цели местах, в том числе пять детей. Причем 35 погибших взрослых граждан отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения. Спасти удалось лишь шестерых.

— Вторая причина гибели — в результате падения в водоем с берега, с лодки. Так, в текущем году погибли по данной причине 27 человек. Из них 8 человек в результате падения с маломерных судов из-за резкого ухудшения погодных условий, нарушения правил маневрирования, нахождения в состоянии опьянения. При этом в момент падения с лодок все были без спасательных жилетов, — отметил Юрий Венедиктов.

Яркий пример — инцидент, произошедший 4 июля этого года на Каме в Менделеевском районе: 7 человек, в том числе ребенок, вышли на лодке «Казанка» (при ее вместимости до 4 человек) без спасательных жилетов. В результате неправильного маневрирования лодка перевернулась. Шесть человек спас очевидец, а судоводитель погиб.

К сожалению, некоторые судоводители выходят на воду в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине случилась трагедия 8 октября: на р. Кама около н. п. Тарловка очевидцы обнаружили мужское тело. Опознали гражданина, пропавшего еще 5 октября во время рыбалки. В лодке мужчины была пустая бутылка из-под водки, а погибший не имел спасательного жилета.

Основные нарушения, выявляемые в ходе патрулирований, также свидетельствуют о несоблюдении требований безопасности судоводителями. В этом году количество нарушений, связанных с отсутствием спасательных жилетов (598 фактов), несоблюдением правил плавания (480 случаев), управлением маломерным судном в состоянии опьянения (14 фактов), увеличилось по сравнению с прошлыми годами.

— В январе 2021 года МЧС России планирует внести изменения в ряд регламентов по организации надзорной деятельности, правил плавания, требований к базам, стоянкам для маломерных судов. Соответственно, в следующем году будут внесены изменения в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Татарстан. А исходя из анализа причин гибели людей, мы будем предлагать обязательное ношение спасательных жилетов для всех членов экипажа при плавании маломерных судов в навигацию 2021 года, — подчеркнул Венедиктов.

Близится период зимнего ледостава. На сегодняшний день температура воды на водных объектах республики около 10 градусов, а после понижения температуры воздуха, которое прогнозируется в конце недели, температура воды приблизится к зимней и будет на уровне трех-четырех градусов. Юрий Венедиктов призвал судовладельцев готовиться к завершению навигации на внутренних водоемах, где будет наблюдаться процесс ледообразования.

Период ледостава традиционно уносит жизни людей. По итогам сезона 2019/20 под лед провалились 92 человека, пять из них погибли. Ежегодно в зимний период регистрируется от 88 до 96 мест массового выхода людей на лед, максимальная общая численность рыбаков составляет десятки тысяч людей. Для контроля обстановки в местах массового выхода людей на лед с начала периода ледостава МЧС будут выставлены круглосуточные спасательные посты с применением судов на воздушной подушке. Всего запланировано выставить 9 круглосуточных постов в местах наибольшего скопления рыбаков.

Безопасным для выхода человека является прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных пузырьков и толщиной не менее 7 сантиметров. Находясь на осеннем льду, необходимо избегать мест, где имеется быстрое течение, родники, выступающие на поверхности кусты, трава, места впадения в водоем ручьев или вливания теплых сточных вод.

— Зимой все больше судоводителей используют суда особой конструкции — это различные суда на воздушной подушке, самостоятельно изготовленные или переоборудованные. Практически все они подлежат государственной регистрации. То есть судоводитель должен иметь удостоверение на право управления таким типом судов, а также один раз в пять лет проходить техническое освидетельствование в ГИМС. Напомню, управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технический осмотр, либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, — сказал Венедиктов.

Также в наступающем зимнем сезоне планируется запустить работу четырех ледовых переправ. Они свяжут Старое Аракчино и Верхний Услон, Зеленодольск и Нижние Вязовые, Соколки и Новозакамский, Покровское и Красный ключ.