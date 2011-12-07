В нацпроект «Безопасные и качественные дороги» добавят два федеральных проекта

В национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» включат два новых федеральных проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети», передает пресс-служба Росавтодора.

Первый проект по обновлению пассажирского транспорта планируют реализовать с 2021 по 2030 год. В рамках проекта будут обновлены около 30% городского транспорта. До 2024 года на проект предполагается потратить 203,3 млрд рублей, из которых 16 млрд рублей предоставит федеральный бюджет, 56 млрд рублей — региональные бюджеты, 91,6 млрд рублей — внебюджетные источники.

Всего на программу потратят 417,1 млрд рублей.

Второй проект по развитию магистральной сети распространяется на объекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На его реализацию планируют потратить около 4,41 трлн рублей до 2030 года. В рамках проекта будет увеличена протяженность федеральных дорог почти до 5 тыс. км.