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В Челнах на пяти предприятиях обнаружены очаги распространения COVID-19

Очаги распространения инфекции найдены на «КАМАЗе», в стоматологии, в НКО «Реацентр Челны» и других предприятиях.

В Набережных Челнах на пяти предприятиях выявлены очаги распространения COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев.

Коронавирусная инфекция распространяется в компаниях Автозапчасть», «РариТЭК», «Ника», «ДомкорИндустрия», на автозаводе «КАМАЗ», а также в НКО «Реацентр Челны» и в стоматологической клинике «Дента-Плюс».

Бариев уточнил, что Роспотребнадзор провел проверку на 12 объектах торговли, в семи ресторанах и кафе, шести медучреждениях, двух школах и восьми детсадах.

На этой неделе проверки продолжатся. Особое внимание уделят ТЦ.

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