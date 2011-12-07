В Челнах на пяти предприятиях обнаружены очаги распространения COVID-19

В Набережных Челнах на пяти предприятиях выявлены очаги распространения COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев.

Коронавирусная инфекция распространяется в компаниях Автозапчасть», «РариТЭК», «Ника», «ДомкорИндустрия», на автозаводе «КАМАЗ», а также в НКО «Реацентр Челны» и в стоматологической клинике «Дента-Плюс».

Бариев уточнил, что Роспотребнадзор провел проверку на 12 объектах торговли, в семи ресторанах и кафе, шести медучреждениях, двух школах и восьми детсадах.

На этой неделе проверки продолжатся. Особое внимание уделят ТЦ.