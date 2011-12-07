В Татарстане самый высокий средний уровень зарплат в ПФО

В Татарстане самый высокий показатель среднего уровня зарплаты в ПФО, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она отметила, что в прошлом году показатель вырос на 4,9% по сравнению с 2019 годом и составил 38 тыс. рублей. Несмотря на рост средней заработной платы, доходы работников отраслей, пострадавших от пандемии, сильно упали.

На сером рынке труда на сегодняшний день работают 300 тыс. татарстанцев.

Безработных граждан в республике — 80 тыс. человек, 50 тыс. из них в прошлом году получали минимальное пособие в размере 1,5 тыс. рублей.