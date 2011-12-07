В Татарстане зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане зарегистрировали 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«33 человека госпитализировано, 63 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Большая часть новых заболевших — из возрастной категории от 30 до 50 лет (30 человек), 20 заболевших — из категории от 50 до 60 лет, 19 — из категории от 60 до 70 лет. Также COVID-19 диагностирован у двух несовершеннолетних татарстанцев.

Всего в республике, по данным на 15 января, коронавирусом заболели 14 637 человек, более 11 тыс. из них — выздоровели (+37 за сутки).