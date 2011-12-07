Записаться на прививку от COVID-19 можно будет через портал Госуслуг

Со следующей недели в Госуслугах Татарстана появится функция записи на прививку от COVID-19.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал, что поискать расписание прививочных кабинетов можно уже со следующего понедельника на Едином портале государственных услуг. Если указанное время не подходит, есть возможность попробовать записаться очно, отметил он. Для этого татарстанец может позвонить по телефону, указанному на сайте медорганизации, делающей прививки.

Сообщается, что один флакон препарата «Спутника V» рассчитан на пять человек. Если препарат израсходован, то желающего заносят в лист ожидания, где при поставке следующей партии его пригласят на процедуру. При этом также рассматривается вариант, в котором житель может записаться, а позже, не отменяя записи, отказаться от вакцинации.

Абашев подчеркнул, что вакцинация проводится исключительно бесплатно.



