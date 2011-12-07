Задолженность по платежам за ЖКУ в Челнах превысила 1,1 миллиард рублей, сообщил первый замначальника исполкома города Илья Зуев.

По его словам, на 1 апреля челнинцы накопили долг по коммунальным услугам на 1 млрд 117 млн рублей. Это на 62 млн рублей больше, чем за аналогичный период времени в прошлом году.

«Бывает, что возникают сложные ситуации у людей. Всякое может случиться. Тогда необходимо обратиться в УК и находиться в ней в диалоге. В большинстве случаев там с пониманием относятся к таким проблемам», — сказал Зуев.

Зуев подчеркнул, что в случае неуплаты у управляющей компании есть «весомые рычаги», один из них — арест имущества.