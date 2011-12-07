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Минниханов: Никто нацпроекты не отменял, и мы ответственны за их реализацию

Глава РТ призвал к своевременному выполнению задач, определенных президентов РФ.

Рустам Минниханов призвал к своевременному выполнению задач, определенных президентом РФ, несмотря на экономический спад, сообщает пресс-служба главы республики.

«Не нужно обсуждать в какой сложной ситуации мы находимся, а совместно с федеральными коллегами корректировать эти соглашения. Нужно системно вести эту работу. Никто нацпроекты не отменял, и мы ответственны за их реализацию. Всё, что определено главой государства, должно быть выполнено», — сказал Минниханов.

По словам президента РТ, стабилизировать обстановку можно только с помощью эффективной организации работы и запуска экономики.

Глава РТ также уточнил, что сегодня в Татарстане особое внимание уделяется своевременной выплате надбавок медработникам, также сейчас принимается решение по соцработникам.

«Все федеральные средства должны быть своевременно и целевым образом доведены на решение задач по обеспечению безопасности наших граждан», — отметил Минниханов.

КВ
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