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Полицейские Татарстана проводят рейды на въездах в города республики

Инспекторы интересуются с какой целью граждане въезжают на территорию.

На въездах в города Татарстана сотрудники МВД по РТ и Роспотребнадзора РТ проводят совместные рейды по выявлению нарушителей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Инспектора останавливают машины, спрашивая у водителей и их пассажиров причину въезда в город. Полицейские также предупреждают, что те граждане, что прибыли недавно с других регионов страны, обязаны самоизолироваться в течении двух недель.

В случае нарушения законодательства им грозит штраф и составление административного протокола. 

КВ
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