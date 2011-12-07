Полицейские Татарстана проводят рейды на въездах в города республики

На въездах в города Татарстана сотрудники МВД по РТ и Роспотребнадзора РТ проводят совместные рейды по выявлению нарушителей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Инспектора останавливают машины, спрашивая у водителей и их пассажиров причину въезда в город. Полицейские также предупреждают, что те граждане, что прибыли недавно с других регионов страны, обязаны самоизолироваться в течении двух недель.

В случае нарушения законодательства им грозит штраф и составление административного протокола.