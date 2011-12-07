Сотрудники социальных учреждений получат доплату

В приютах, детских домах, домах-интернатах для детей и престарелых и инвалидов, других стационарных соцучреждениях сейчас на карантине находятся более 5 тысяч человек. Вместе с ними на самоизоляции 1001 работник социальной отрасли. Они круглосуточно находятся рядом со своими подопечными.

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, во всех социальных учреждениях предусмотрено все необходимое для нормальной работы: запас продуктов, предметы ухода за больными людьми, средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Большую благотворительную помощь соцучреждениям оказывают неравнодушные татарстанцы в рамках республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Напомним, 11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о мерах поддержки соцработникам. Для них введена федеральная доплата на три месяца – с 15 апреля по 15 июля.

Врачи, работающие в соцучреждениях, получат доплату в размере 40 тысяч рублей. Для тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусной инфекцией, размер доплаты 60 тысяч рублей.

Доплата социальным и педагогическим работникам, среднему медицинскому персоналу составит 25 тысяч рублей. При работе с инфицированными людьми сумма доплаты 35 тысяч рублей.

Для младшего персонала доплата составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.