В России запустили информационную платформу «Спаси пчел»

В России создали информационную платформу «Спаси пчел», призванную сократить риски массовой гибели пчел, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Так как основной причиной гибели пчел является неправильное применение пестицидов, основу работы информационной платформы составляет взаимодействие пчеловодов и фермеров. Так, пользователям программы предлагается добровольно информировать друг друга с помощью смс-сообщений в период обработки полей средствами химзащиты.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в России в 30 регионах зафиксирована гибель пчел в размере 80 тыс. особей. Эксперты утверждают, что, если специалисты в ближайшее время не найдут решение этой проблемы, к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть совсем.