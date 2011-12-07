В Татарстане зарегистрировано ещё 34 случая COVID-19

В Татарстане выявлено еще 34 случая COVID-19, из которых 33 случая — контактные и 1 случай — завозной, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализированы — 17 человек, отправлены на домашнее лечение — 17.

География новых случаев выглядит так: Казань — 10 человек, Набережные Челны — 6, Зеленодольский район — 1, Лаишевский район — 1, Лениногорский район — 4, Менделеевский район — 1, Мензелинский район — 1, Нижнекамский район — 2, Нурлатский район — 1, Рыбно-Слободский район — 5, Тукаевский район — 1, Чистопольский район — 1 человек.

Всего по состоянию на 15 мая зарегистрировано 20 978 случаев COVID-19.

За полный период выздоровело 17 971 человек, в том числе 34 за минувшие сутки.

Всего сделали прививку 289 863 человека, из них 208 803 получили вторую.

На вакцинацию можно записаться через Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ), Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, при обращении в МФЦ и по контактным телефонам в поликлинику. Единый номер записи 112. В Казани прививку можно сделать в ТЦ «Мега» и «Парк-Хаус».