145 сотрудникам казанского предприятия выплатили долги по зарплате за полгода

После вмешательства прокуратуры 145 работникам казанского предприятия выплатили долги по зарплате за полгода. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что невыплаты по заработной плате сотрудникам учебно-производственного предприятия «Картонажно-полиграфические изделия» проходили с мая по октябрь прошлого года. Долг за это время составил 6,5 млн рублей.

Так, по данному факту на директора предприятия возбудили уголовные дела за невыплату зарплаты, за преднамеренное банкротство, за нарушение трудового законодательства и за незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего.