32 новых случая COVID-19 выявили в Татарстане

В Татарстане по состоянию на 15 юля текущего года зарегистрировано 5 093 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 32 новых случая. На данный момент 8 татарстанцев доставили в больницу, остальные 24 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 3 948 человек, 32 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19, пятеро в Кукморском районе, по двое из Зеленодольского, Балтасинского и Высокогорского районов, и один из Сабинского района.