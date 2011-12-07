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3948 татарстанцев выздоровели с начала пандемии коронавируса

По данным на 15 июля, на лечении со всеми видами респираторных патологий, в том числе COVID-19, остаются 988 жителей Татарстана

Такие данные привел сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков. Он также сообщил, что на аппаратах ИВЛ находятся 54 человека. Данные показатели говорят о продолжении процесса стабилизации по заболеваемости ковидом.

Относительно возросшего до 25 количества летальных исходов от коронавирусной инфекции Жаворонков пояснил:

- Речь идет о пациентах, которые длительное время находились в тяжелом состоянии, на ИВЛ, и их организм, несмотря на огромные усилия медиков, исчерпал возможности для дальнейшей борьбы.

Напомним, первый случай новой коронавирусной инфекции в Татарстане был зарегистрирован 15 марта 2020 года.

КВ
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