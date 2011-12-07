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Марат Зяббаров пригласил аграриев республики изучить опытные поля Агробиотехнопарка

На этой неделе на базе Агробиотехнопарка Казанского ГАУ состоялась презентация полевых опытов и семеноводческих участков аграрного университета.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, руководитель Исполнительного комитета Лаишевского района Ильдус Зарипов, ректор Казанского аграрного университета Айрат Валиев и иные заинтересованные лица, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

С 2019 года Казанский ГАУ при поддержки Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова реализует проект создания Агробиотехнопарка, для размещения которого выделено 100 га земель в Лаишевском районе Татарстана. В настоящее время разработана проектная документация на строительство производственной и учебно-лабораторной базы.

Айрат Валиев рассказал, что в дальнейшем Агробиотехнопарк Казанского ГАУ станет центром практического обучения студентов и специалистов АПК, а также площадкой разработки апробации и тиражирования инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Сейчас на территории Агробиотехнопарка на площади 100 га университетом совместно с партнерами заложено более 30 полевых опытов, ведется селекция и семеноводство перспективных сортов сельскохозяйственных культур: пшеницы, полбы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, рапса, сои, рыжика, гречихи и картофеля. Преподаватели, студенты и аспиранты аграрного вуза продемонстрировали и рассказали об опытах, проводимых ими на специализированных делянках.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил полезность подобных площадок не только для студентов, но и для сельхозпроизводителей для изучения в полевых условиях, близких к производственным, зависимости величины и качества урожая сельскохозяйственных растений от условий и технологии возделывания; и пригласил посетить опытные поля аграриев Татарстана.

Опытная площадка Аграрного университета находится в Лаишевском районе, возле с.Нармонка, записаться на посещение площадки можно бесплатно по телефону: 8-987-297-94-19.

КВ
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