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Власти Нижнекамска намерены запретить строительство новых торговых центров

Уже имеющиеся в городе торговые центры будут переоборудованы.

Власти Нижнекамска намерены запретить строительство новых торговых центров. Об этом сообщил замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев на встрече с коллективами городских предприятий.

«Мы сейчас хотим остановить этот процесс и заняться ребрендингом имеющихся», — сообщил он.

Чиновник объяснил это решение тем, что со строительством ТЦ и моллов в городе становится все меньше земли. Уже имеющиеся торговые центры будут переоборудованы — их направят, по словам Беляева, «в нужное русло». На территориях бывших магазинов могут появится картинг и площадки для детского творчества. Также разработан проект создания парка на базе торгового центра

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