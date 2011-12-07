Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров сообщил, что за 2020 год лесные инспекторы выписали штрафов на 2,4 млн рублей.

По его словам, сотрудниками инспекции за период проведения более 21 тыс. патрулирования был составлен 1151 протокол об административных правонарушениях. О привлечении к административной ответственности было вынесено 715 постановлений. Всего было наложено штрафов на общую сумму 2,4 млн рублей, взыскано из них 196 административных штрафов на сумму 961,7 тыс. рублей.

Кузюров добавил, что в текущем году следует улучшить качество лесного надзора.



