В этом году решат вопрос транспортной доступности острова-града Свияжск. Об этом в прямом эфире рассказала депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Ларионова отметила, что за последние годы Свияжск стал популярным туристическим объектом. Поэтому рост туристического потока дал транспортную нагрузку на местную инфраструктуру.

Для решения такого вопроса в республике занялись планом организации работ удобной системы автобусов-шаттлов, а также приемов многопалубных речных теплоходов.