Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В этом году решат вопрос транспортной доступности острова-града Свияжск

Рост туристического потока дал транспортную нагрузку на местную инфраструктуру.

В этом году решат вопрос транспортной доступности острова-града Свияжск. Об этом в прямом эфире рассказала депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Ларионова отметила, что за последние годы Свияжск стал популярным туристическим объектом. Поэтому рост туристического потока дал транспортную нагрузку на местную инфраструктуру.

Для решения такого вопроса в республике занялись планом организации работ удобной системы автобусов-шаттлов, а также приемов многопалубных речных теплоходов.

КВ
Лента новостей