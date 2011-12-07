В Казани ожидается похолодание в эти выходные

В эти выходные под влиянием холодного атмосферного фронта начнет меняться погода в Татарстане. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.

Завтра, 17 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью до +5°. Максимальная температура воздуха днем от +13 до +18°.

В воскресение, 18 апреля, станет немного прохладнее. Минимальная температура воздуха ночью от -2 до +3˚. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +17˚.