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В Казани ожидается похолодание в эти выходные

Погода начнет меняться под влиянием холодного атмосферного фронта.

В эти выходные под влиянием холодного атмосферного фронта начнет меняться погода в Татарстане. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.

Завтра, 17 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью до +5°. Максимальная температура воздуха днем от +13 до +18°.

В воскресение, 18 апреля, станет немного прохладнее. Минимальная температура воздуха ночью от -2 до +3˚. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +17˚.

 

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