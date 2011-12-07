За сутки диагноз COVID-19 поставили 32 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 16 апреля текущего года зарегистрировано 19 964 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 32 новых случая. 14 человек госпитализированы, 18 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 088 татарстанцев, скончалось от коронавируса 442 человека.

Вакцинацию прошли 192 915 жителей республики, из них вторую дозу получили 114 425 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.