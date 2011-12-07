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В Татарстане из обсервации «Ливадия» выпишут 12 туристов, прибывших из Таиланда

У туристов из Таиланда не подтвердился коронавирус.

В Татарстане из обсервации санатория «Ливадия» выпишут 12 россиян, прибывших из Таиланда, сообщает пресс-служба главы РТ.

Все 12 человек сдали тест на коронавирус, результаты отрицательные.

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